سوريا والإمارات يتمسكان بحلم المونديال.. وقمة خليجية بين العراق والسعودية

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تعود عجلة تصفيات مونديال روسيا 2018 للدوران من جديد في القارة الأسيوية والتي تشهد مجموعة من المباريات النارية، تحسم لحد كبير ملامح الفرق المتأهلة إلى كأس العالم.

وستكون ضربة البداية عندما يحل المنتخب الإماراتي ضيفا على نظيره الإسترالي ضمن مباريات المجموعة الثانية، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين للمنتخبين من أجل الإبقاء على أمل التأهل.

وتحتل أستراليا المركز الثالث برصيد 10 نقاط بينما تتواجد الإمارات في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وتعثر المنتخبان في الجولة الماضية وذلك بعد خسارة الإمارات على أرضها من اليابان بثنائية نظيفة بينما تعادلت أستراليا مع العراق في إيران بهدف لكل فريق.

وفي إطار نفس المجموعة، تستقبل السعودية المتصدرة برصيد 13 نقطة نظيرتها العراق في جدة وعين الخضر على تحقيق الانتصار والاقتراب أكثر وأكثر من التأهل إلى المونديال للمرة الأولى منذ نسخة ألمانيا 2006، وذلك بعد أن فازت السعودية في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة على تايلاند خارج ملعبها.

وستتخبر أحلام العراق في الوصول إلى مونديال روسيا في حال تحقيقها أي نتيجة أخرى غير الانتصار، حيث تحتل المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، وأخيرا تستقبل اليابان الثانية برصيد نقط نظيرتها تايلاند الأخيرة التي تمتلك نقطة وحيدة في رصيدها في مباراة تبدو في المتناول لأحفاد الساموراي.

وفي المجموعة الأولى من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى المونديال تستقبل إيران المتصدر برصيد 14 نقطة نظيرتها الصين قبل الأخيرة برصيد 5 نقاط في طهران.

وبدوره يستقبل منتخب أوزبكستان الثالث برصيد 9 نقاط نظيره القطري الأخير برصيد 4 نقاط، حيث تأمل أوزبكستان في تحقيق الانتصار لمواصلة الضغط على المتصدرين إيران وكوريا الجنوبية أو على أقل تقدير خطف المركز الثالث وخوض الملحق.

وأخيرا يرحل المنتخب السوري الرابع برصيد 8 نقاط لمواجهة كوريا الجنوبية الوصيفة برصيد 10 نقاط في سيول، وذلك بعدما أنعشت سوريا حظوظها في التأهل بتحقيقها فوز ثمين في الجولة الماضية على أوزبكستان بهدف نظيف.

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والجدير بالذكر أن الأول والثاني من كل مجموعة يتأهل مباشرة للمشاركة في المونديال، بينما يخوض صاحبي المركز الثالث مباراتين ذهاب وإياب لتحديد الفريق المشارك في الملحق أمام رابع الكونكاكاف.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم:

أستراليا- الإمارات الساعة 11:00

اليابان- تايلاند الساعة 12:35

كوريا الجنوبية- سوريا الساعة 13:00

إيران- الصين الساعة 14:00

أوزبكستان- قطر الساعة 15:00

السعودية- العراق الساعة 19:30