الأمم المتحدة: نزوح نحو 40 ألفا معظمهم من النساء والأطفال قرب "حماة"

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 40 ألفًا معظمهم من النساء والأطفال نزحوا بسبب القتال الدائر إلى الشمال الغربي من مدينة حماة السورية، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت الأمم المتحدة إن سكانًا فروا إلى الجنوب والغرب من مدينة حماة وإلى بلدات أخرى قريبة ومناطق مجاورة من بينها حمص واللاذقية وطرطوس منذ بدأ مقاتلو المعارضة هجومًا في المنطقة قبل أسبوع.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، أفاد بمقتل 15 عنصرا من القوات الحكومية خلال اشتباكات مع فصائل المسلحة على محور معرزاف بريف حماة الشمالى. وأضاف المرصد، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى الوقت الذي تواصل فيه القوات الحكومية قصفها الصاروخى المُكثّف على مناطق فى بلدة خطاب وأماكن بالقرب منها فى الريف الشمالى لحماة.