كركوك تُصوّت على رفع علم كردستان بجانب العلم العراقي بالمحافظة

القاهرة- (مصراوي):

صوّت مجلس محافظة كركوك، في جِلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على رفع علم كردستان على الدوائر الحكومية بالمحافظة إلى جانب العلم العراقي الاتحادي، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، وجّه دوائر المحافظة برفع علم إقليم كردستان بجانب العلم العراقي، الخميس الماضي، ما أثار جدلًا سياسيًا وشعبيًا داخل المحافظة وخارجها.

وقال الخبير القانوني طارق حرب، قوله: "إن القرار يُعد مخالفًا للدستور"، وفقًا لموقع "بابل" العراقي.

وأضاف أن: "كركوك ليست جزءًا من إقليم كردستان لرفع علمه فيها، لان المحافظة ما تزال ضمن الأحكام الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ولاتزال اتحادية وغير منتظمة بإقليم معين."

كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن قلها حيال القرار، وأشارت في بيان لها- بحسب "بابل"- إلى أن "حكومة العراق أوضحت أن كروك تقع ضمن صلاحيات الحكومة المركزية وأنه لا ينبغي رفع أي علم في المحافظة غير علم العراق."