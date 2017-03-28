إضراب بمستشفى أبو كبير بعد حبس جرّاح وطبيبة تخدير وممرضة لتسببهم في وفاة طفل

الشرقية – فاطمة الديب:

دخل فريق الأطباء والعمال وقسم الاستقبال بمستشفى أبو كبير العام في الشرقية، اليوم الثلاثاء، في إضراب تام عن العمل؛ اعتراضًا على حبس طبيب جراح وطبيب تخدير وممرضة بالمستشفى؛ لتسببهم في وفاة طفل أثناء عملية استئصال "اللوز".

كانت نيابة أبو كبير العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أمرت بحبس طبيب جراح، وطبيبة تخدير، وممرضة بمستشفى أبو كبير العام 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة طفل.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم (4088) جنح أبو كبير لسنة 2017، عن أنه أثناء دخول "محمد جهاد بيومي"، 13 عامًا، لمستشفى أبو كبير العام، لإجراء عملية جراحية "استئصال اللوز"، توفي أثناء العملية، واتهمت أسرته أطباء من المستشفى بالتسبب في وفاته.

وأفاد تقرير الطب الشرعي، بوجود إهمال جسيم نتيجة قيام المُكلّفين بإجراء العملية، بنسيان "فوطة" في حَلْق الطفل، تسببت في حدوث مضاعفات له، فيما وجّهت النيابة العامة للمتهمين "محمد.ع.الـ"، طبيب، و"جانيت.س.ج"، طبيبة تخدير، و"غادة.م.الـ"، ممرضة، تهمة الإهمال المهني الجسيم، وأمرت بحبسهم جميعًا على ذمة التحقيقات.