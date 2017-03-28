السيسي يصل الأردن اليوم للمشاركة في القمة العربية

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يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى الأردن، لرئاسة وفد مصر في القمة العربية، والمنتظر أن تبدأ غدًا على مستوى القادة.

ويشارك الرئيس السيسي في أعمال اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ28، والتى انطلقت أعمالها التحضيرية الخميس الماضي بالأردن بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات.

ومن المقرر، أن تشهد القمة العربية حضور عدد كبير من القادة والزعماء العرب بينهم الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

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كما يشارك جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات وسلطنة عمان وسيمثلهما نائبان، بالإضافة إلى حضور ممثل عن الرئيس الجزائري بوتفليقة نظرًا لظروفه الصحية، مع استمرار غياب التمثيل السورى.