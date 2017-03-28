وزير البترول يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «إنبي»

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ترأس وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى" لاعتماد نتائج أعمال عام 2016 بحضور وكلاء أول وزارة البترول والرئيس التنفيذى لهيئة البترول ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد وزير البترول على أهمية الاستمرار في تنمية الكوادر الفنية المتخصصة باعتبارها الركيزة الأساسية في تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة، وذلك بعد اكتسابها الخبرات المتميزة ونجاحها في تصميم وتنفيذ العديد من المشروعات البترولية الكبرى داخل مصر وخارجها في التوقيتات المحددة وبمستويات أداء عالمية.

وأضاف "الملا" أن برنامج التطوير والتحديث الذي تنفذه حاليًا وزارة البترول يأتي على قائمة أولوياته تطوير ودعم الكوادر الشابة لإعدادها لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، موضحًا أن اختيار عدد من شركات البترول لطرحها في البورصة يؤكد جاذبيتها ويدعم بقوة تنمية وتدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة.

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واستعرض المهندس محمد حتحوت رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال والمشروعات التي فازت الشركة بعقود تنفيذها خلال عام 2016، حيث أوضح أن الشركة تعاقدت على 62 مشروعًا منها 3 مشروعات خارج مصر بلغت قيمتها 4.2 مليار جنيه أهمها مشروعات تنمية حقل ظُهر وتطوير حقل آتول البحري ومشروع تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل الحفاز بشركة أنربك، بالإضافة إلى مشروع إنشاء منصتين للشركة العامة للبترول، كما قامت الشركة بتنفيذ مشروعي إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين لشركة إيثيدكو، ومشروع وحدة استرجاع الغازات واستخلاص البوتاجاز بمعمل تكرير أسيوط ومشروع زيادة طاقة معمل تكرير ميدور ومشروع زيادة القدرة الاستيعابية لتسهيلات حقلى تورس وليبرا لشركة البرلس.

وبالنسبة للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها حاليًا خارج مصر - أوضح أنه جاري تنفيذ مشروع تطوير مرفأ ينبع الجنوبى ومشروع تطوير نظام شحن وتفريغ زيت الوقود لصالح شركة أرامكو ومشروع تسهيلات إضافة وخلط محسنات الجازولين ومشروع تسهيلات تصدير الوقود ومشروع تسهيلات تخزين الديزل والجازولين لصالح شركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير - ياسرف .

وأشار "حتحوت" إلى أنه تم الموافقة على السير فى إجراءات طرح جزء من أسهم إنبي في البورصة حتى نسبة 24% ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم بالتنسيق مع شركة إن آى كابيتال.