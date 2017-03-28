الذهب يرتفع في بداية التعاملات اليوم

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 مارس، ارتفاعًا ملحوظًا ليسجل عيار 21 نحو 631 جنيهًا.

بينما سجل عيار 24 نحو 721 جنيهًا للجرام، وعيار 18 نحو 541 جنيه للجرام، وعيار 14 نحو 421 جنيه للجرام.

فيما سجلت أوقية الذهب بالمحال التجارية نحو 22.428 جنيه، وكيلو الذهب نحو 721.143 جنيه للجرام، و الجنيه الذهب نحو 5.048 جنيه.

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أما في أسواق المال العالمية، فقد سجل سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا أيضًا بالأسعار ليحقق عيار 21 نحو 635.05 جنيه، وعيار 24 نحو 725.75 جنيه، وعيار 18 نحو 544.32 جنيه، وعيار 14 نحو 423.36 جنيه.

فيما سجلت الأوقية نحو 22.571 جنيه، وكيلو الذهب نحو 725.750 جنيه، والجنيه الذهب 5.080 جنيه.