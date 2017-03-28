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الدولار يرتفع في البنوك المصرية

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الدولار يرتفع في البنوك المصرية الدولار يرتفع في البنوك المصرية

التحرير

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شهدت الدولار اليوم الثلاثاء 28 مارس، ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالجنيه المصري في مستهل تعاملاته الصباحية.

وسجل المصرف المتحد وبنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد نحو 18.10 للشراء 18.20 للبيع مقارنة بالجنيه، فيما سجل بالبنك المركزي نحو 18.08 جنيه للشراء 18.19 للبيع، وبنك أبو ظبي الوطني نحو 18.12 للشراء و 18.22 للبيع.

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بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك والبنك الوطني اليوناني وبنك القاهرة و بنك فيصل الإسلامي نحو 18.00 للشراء و 18.10 للبيع.

أما بنك القاهرة فقد سجل للشراء 18 جنيهًا و 18.10 للبيع، وبنك قناة السويس نحو 18.05 للشراء و 18.15 للبيع، وبنك الإسكندرية 18.07 للشراء و 18.17 للبيع.

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التحرير

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