الإسراف فى تناول الطعام خلال الحمل يعرض طفلك لمخاطر صحية كبيرة

حذر فريق من الباحثين بجامعة ألبرتا الكندية السيدات الحوامل من الإسراف فى تناول الطعام خلال فترة الحمل، وخاصة الأطعمة الدهنية والسكريات، نظراً لتأثيرها الخطير عليها وعلى صحة المولود الجديد.

وأشار الباحثون إلى أن السيدات الحوامل اللاتى يكتسبن المزيد من الوزن، نتيجة العادات الغذائية الخاطئة، واعتقاد الأم الخاطئ بأن تناولها للطعام من أجل شخصين قد يسمح لها بتناول أكى كميات من الطعام بشكل غير محسوب، خاصة فى النصف الأول من الحمل، يساهم بشكل كبير فى ولاة أطفال كبيرة الحجم والوزن، ويختزن أجسامهم كميات كبيرة من الدهون، وترتفع فرص حدوث تلك المخاطر إلى ثلاثة أضعاف فرص حدوثها لدى السيدات أصحاب الأوزان الطبيعية.

وأضاف الباحثون، أن ولادة أطفال ذى حجم ووزن كبير يرفع خطر إصابتهم مستقبلاً بفرط الوزن ومرض السمنة، وبالتالى يتعرضون للمضاعفات والمخاطر الصحية الناجمة عنهم مثل ضغط الدم ومرض السكر، وهو ما يوصى السيدات الحوامل بممارسة بعض الأنشطة الرياضية وتناول الأطعمة الصحية والمفيدة بشكل متوازن، دون إفراط أو تفريط.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "Obstetrics & Gynecology"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى التاسع من شهر يوليو الجارى.