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بالصور.. تكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان لضبطهم متهمًا محكومًا عليه بالإعدام

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مصراوي Masrawy

تكريم قوة كمين بأسوان (1)تكريم قوة كمين بأسوان (1)

تكريم قوة كمين بأسوان (2)تكريم قوة كمين بأسوان (2)

تكريم قوة كمين بأسوان (3)تكريم قوة كمين بأسوان (3)

تكريم قوة كمين بأسوان (4)تكريم قوة كمين بأسوان (4)

تكريم قوة كمين بأسوان (5)تكريم قوة كمين بأسوان (5)

أسوان - إيهاب عمران:
كرم اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان،  قوة كمين الكورنيش الجديد لتمكُّنهم من ضبط متهمًا محكومًا عليه بالإعدام شنقًا.

وأشاد مدير الأمن بقوة الكمين المكونة من: الملازم أول ضياء الرحمن عيد، ومندوب شرطة مؤمن فتحي أحمد، ورقيب شرطة محمد محمد أحمد، وعريف سري فهد عبد الفتاح أحمد، وعريف شرطة محمد يوسف إبراهيم، وعريف شرطة محمد عبد الرازق عبد الرحيم، وذلك لتمكنهم من ضبط محمود أحمد بشيرعباس المقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان والمحكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا في القضية رقم (2797/2014م) جنايات قسم شرطة ثان أسوان (قتل عمد).
 

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