الأجندة الدولية| هولندا الجريحة تستقبل إيطاليا وصدام ناري بين فرنسا وإسبانيا

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سيكون عشاق كرة القدم اليوم الثلاثاء، على موعد مع مجموعة من المباريات النارية، ضمن الأجندة الدولية، وذلك عندما يستقبل المنتخب الهولندي الجريح نظيره الإيطالي في الوقت الذي سترحل فيه إسبانيا لملاقاة فرنسا في باريس.

وتعرض المنتخب الهولندي هذا الأسبوع للخسارة من بلغاريا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا، تلك الهزيمة التي أطاحت بالمدير الفني داني بليند، من على رأس المهمة الفنية، وأزمت موقف الطواحين في المجموعة الأولى من خلال احتلالها المركز الرابع بفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر فرنسا.

وبدوره حقق المنتخب الإيطالي فوزًا هامًا على ألبانيا ليواصل مطاردة المنتخب الإسباني في صدارة المجموعة السابعة، حيث يمتلك الفريقين 13 نقطة بينما تتفوق لاروخا بفارق الأهداف.

وتواجه المنتخب الهولندي والإيطالي في 19 مباراة سابقة حققت هولندا الفوز في 3 مباريات فقط مقابل 9 للأزوري وانتهت 7 مواجهات بالتعادل، وأتت أبرز مواجهات الفريقين في يورو 2000 في نصف النهائي عندما فازت إيطاليا على هولندا المستضيفة بركلات الترجيح، قبل أن تعوض هولندا تلك الخسارة في يورو 2008 بالفوز على الطليان بثلاثية نظيفة، كما تواجه المنتخبين في الدور الثاني من مونديال 1978 وفازت الطواحين بنتيجة 2-1.

وفي إطار المباريات الودية أيضًا، يستقبل المنتخب الفرنسي نظيره الإسباني في قمة مرتقبة على ملعب ستاد دو فرانس، ويدخل المنتخبين المباراة بمعنويات مرتفعة حيث يحلق الديوك في صدارة مجموعتهم بتصفيات المونديال بفارق 3 نقاط عن السويد الثانية بعد فوزها على لوكسمبورح بنتيجة 3-1 في الجولة الماضية بينما تتصدر إسبانيا المجموعة السابعة مناصفة مع إيطاليا عقب تحقيقها الفوز على إسرائيل 4-1 في الجولة الماضية.

وتواجه المنتخب الإسباني والفرنسي في 34 مباراة سابقة حقق الإسبان الفوز في 15 مباراة مقابل 12 للديوك وانتهت 7 مباريات بالتعادل، واصطدم العملاقين في منافسات اليورو كثيرا ولعل أبرزها نهائي 1984 الذي حسمته فرنسا بثنائية نظيفة إلى جانب فوز اليدوك أيضا 2-1 في ربع نهائي نسخة 2000، بينما فاز الإسبان بربع نهائي يورو 2012 بثنائية نظيفة، وفي كأس العالم فازت فرنسا بنتيجة 3-1 في دور الـ16 من نسخة ألمانيا 2006.

وفيما يلي مواعيد المباريات الودية اليوم:

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(روسيا- بلجيكا) الساعة 18:00

(إستونيا- كرواتيا) الساعة 18:00

(ألبانيا- البوسنة) الساعة 18:00

(هولندا- إيطاليا) الساعة 20:45

(البرتغال- السويد) الساعة 20:45

(المغرب- تونس) الساعة 21:00

(فرنسا- إسبانيا) الساعة 21:00