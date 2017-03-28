أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

نيمار: البرازيل تجذب أنظار ميسي

Google+ Print
نيمار: البرازيل تجذب أنظار ميسي نيمار: البرازيل تجذب أنظار ميسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، على أن منتخب البرازيل يجذب أنظار ليونيل ميسي، والعديد من اللاعبين الآخرين على خلفية الانتصارات المتتالية التي يحققها السليساو، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

ونجح البرازيلي في تحقيق 8 انتصارات متتالية في التصفيات منذ تولي المدرب الحالي للفريق تيتي المهمة الفنية خلفًا لدونجا، وأتت آخر الانتصارات في الجولة الماضية على حساب أوروجواي في مونتيفيديو بنتيجة (4-1).

وأوضح نيمار، أن المنتخب البرازيلي يجذب الأنظار إليه بفضل الكرة الجميلة التي يقدمها، مشيرًا إلى أنه عندما يتواجد فريق يقدم يمتلك تلك الجودة العالية ويحرص على لعب كرة القدم في أبهى صورها، فمن الصعب للغاية التغلب عليه.

شاهد أيضا

وتعود البرازيل، فجر الغد لمواجهة الباراجواي، في تصفيات المونديال في مدينة ساو باولو، حيث سيحصل نيمار على شارة القيادة للمرة الأولى منذ تخليه عنها عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

وعن ذلك الأمر أكد مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، أن نيمار يستحق أن يكون قائد الفريق، وذلك بفضل النضوج الكبير الذي يتمتع به في الأوقات التي يعاني فيها المنتخب من الضغوطات الكبيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق