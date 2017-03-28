نيمار: البرازيل تجذب أنظار ميسي

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أكد نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، على أن منتخب البرازيل يجذب أنظار ليونيل ميسي، والعديد من اللاعبين الآخرين على خلفية الانتصارات المتتالية التي يحققها السليساو، في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

ونجح المنتخب البرازيلي في تحقيق 8 انتصارات متتالية في التصفيات منذ تولي المدرب الحالي للفريق تيتي المهمة الفنية خلفًا لدونجا، وأتت آخر الانتصارات في الجولة الماضية على حساب أوروجواي في مونتيفيديو بنتيجة (4-1).

وأوضح نيمار، أن المنتخب البرازيلي يجذب الأنظار إليه بفضل الكرة الجميلة التي يقدمها، مشيرًا إلى أنه عندما يتواجد فريق يقدم يمتلك تلك الجودة العالية ويحرص على لعب كرة القدم في أبهى صورها، فمن الصعب للغاية التغلب عليه.

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وتعود البرازيل، فجر الغد لمواجهة الباراجواي، في تصفيات المونديال في مدينة ساو باولو، حيث سيحصل نيمار على شارة القيادة للمرة الأولى منذ تخليه عنها عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

وعن ذلك الأمر أكد مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، أن نيمار يستحق أن يكون قائد الفريق، وذلك بفضل النضوج الكبير الذي يتمتع به في الأوقات التي يعاني فيها المنتخب من الضغوطات الكبيرة.