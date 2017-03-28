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محافظ دمياط: لجنة لضبط الإشغالات والمرور على الشواطئ برأس البر

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محافظ دمياط: لجنة لضبط الإشغالات والمرور على الشواطئ برأس البر محافظ دمياط: لجنة لضبط الإشغالات والمرور على الشواطئ برأس البر

مصراوي Masrawy

جانب من اجتماع محافظ دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قرَّر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري والمتابعة والتموين، تكون مهمتها المرور على شاطئ رأس البر طوال فصل الصيف وضبط المخالفات والإشغالات الموجودة على الشاطئ، من باعة جائلين وحيوانات يستخدمها البعض للتصوير، إلى جانب أفران الغاز.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع عقده مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، على أهمية مراقبة الأسعار في المطاعم والكافتيريات الموجودة بطول الشاطئ، ومراقبة جودة التغذية الموجودة بها وتاريخ صلاحيتها.

يأتي ذلك بعدما وجّه "طه" بضرورة إلزام سائقي سيارات التاكسي بنطاق المحافظة بعدة ضوابط: منها الالتزام التام بوضع وثيقة تعارف "كارت تعريف" بالسائق يتم وضعها أمام الراكب وخلف مقعد السائق، على أن تشمل وثيقة التعارف اسم السائق وصورة شخصية له ورقم السيارة ورقم الرخصة واسم صاحب السيارة ورقم التليفون الخاص به، مع إعطاء مهلة 15 يومًا تبدأ من اليوم لتنفيذ ذلك، مشددًا على توقيع غرامات حال عدم الالتزام بوضع كارت التعريف.

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