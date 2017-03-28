الفاو: 33 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

القاهرة – (أ ف ب):

أكد تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الاثنين أن 33 مليون شخص يعانون من نقص التعذية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وأن "أعلى المعدلات" سجلت في العراق والسودان وسوريا واليمن.

وقال التقرير الذي صدر في القاهرة إنه إلى جانب افريقيا، فإن إقليم الشـرق الاوسط وشمال افريقيا "هو الاقليم الاخر الوحيد من اقاليم الفاو الذي شهد زيادة في اعداد الاشخاص الذين يعانون من نقص التغذية".

واوضح التقرير ان اعداد من يعانون من نقص التغذية في الإقليم "تضاعفت بين عامي 1990 و2015" إذ ارتفعت من "16،5 مليون شخص إلى 33 مليونا في 2015".

وأضاف التقرير أن "دول المشرق تصدرت معدل انعدام الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وكانت دول مثل العراق والسودان وسوريا واليمن من بين الدول التي سجلت أعلى معدلات في العالم" من جراء النزاعات "المدمرة" التي تشهدها.

وأشار التقرير إلى أنه في المقابل انخفضت نسبة انتشار نقص التغذية "وعدد الأشـخاص الذين يعانون من نقص التغذية بشكل كبير في إقليم المغرب العربي، وهو الإقليم الوحيد الذي نجح في تحقيق هدف الحد من الجوع ضمن الأهداف الانمائية للالفية".