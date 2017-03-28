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البحرية الليبية: توقيف 60 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى أوروبا

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البحرية الليبية: توقيف 60 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى أوروبا البحرية الليبية: توقيف 60 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى أوروبا

مصراوي Masrawy

البحرية الليبية

طرابلس – (أ ش أ):

أحبطت دورية من خفر السواحل الليبي محاولة هجرة غير شرعية من قبل 60 مهاجرا من بنجلاديش ، كانوا على متن قارب مطاطي يحاولون العبور إلى أوروبا عن طريق المياه الإقليمية الليبية.

وقال الناطق الرسمي للقوات البحرية العقيد أيوب قاسم ،في تصريح صحفي اليوم، إن دورية لحرس السواحل اعترضت 60 مهاجرا غير شرعي من بنجلاديش كانوا في حالة شروع للهجرة غير الشرعية باتجاه السواحل الأوروبية.

وأوضح قاسم أن دورية من نقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل القطاع الغربي تمكنت من ضبط قارب مطاطي على متنه 60 مهاجرا غير شرعي جميعهم من بنجلاديش".

وأضاف إن "عملية الضبط تمت شمال مدينة صبراته 70 كيلو مترا غرب العاصمة طرابلس ، وقد تم توجيه قارب الهجرة غير الشرعية إلى ميناء المصفاة حيث نقطة حرس السواحل .. وأنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الزاوية ".

وبحسب حصيلة للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن نحو 515 ألف مهاجر عبروا البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري 2017.

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