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اتحاد المستثمرين يناقش استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر اليوم

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اتحاد المستثمرين يناقش استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر اليوم اتحاد المستثمرين يناقش استراتيجية تطوير صناعة الدواء في مصر اليوم

التحرير

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ينظم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا بعنوان "استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح .

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد: إن "المؤتمر يأتي في وقت يتطلب البحث عن حلول ناجزة لإنقاذ هذه الصناعة من عثرتها، ولتقديم الدواء الفعّال بسعر يناسب الفئات غير القادرة، خاصة وأن هناك مشكلات عامة تواجه هذه الصناعة منها ارتفاع تكلفة الاستثمار فى قطاع الدواء، وعدم توافر التمويل اللازم للبحوث والتطوير، وعدم إحكام الرقابة على السوق، حيث تفشت ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة".

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وأضاف "خميس" أن المنتج المصري يواجه صعوبات عند التسجيل في دول غرب آسيا وشرق أوروبا، وغياب الدور البحثي في مجال صناعة الدواء، وبطء إجراءات التسجيل والتسعير، وغياب المعلوماتية.

من جانبه صرح محيى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أنه من المقرر مناقشة تراجع الشركات المصرية أمام الشركات العالمية - مما ينذر وبعد سنوات قليلة من الآن، بخروج شركات مصرية من السوق، ومزيد من استحواذ الشركات الأجنبية، وعدم ملائمة نظام صناديق التسجيل المحددة والمتضمنة لعدد وهمي من الأدوية المسجلة، مما تسبب في نقص كبير في عدد ونوع الأدوية المتاحة بالسوق، والتي يشعر بها المريض يوميًا.

وأشار حافظ إلى أن هناك تشوهات سعرية بين المنتج المحلي ونظيره الأجنبي وصلت إلى أكثر من 15 ضعفًا في بعض الأصناف، بل يوجد فارق كبير جدًا بين منتجات الشركات العربية والمحلية إلى أكثر من ضعف السعر.

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التحرير

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