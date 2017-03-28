مؤشر نيكي يرتفع 1.1% مع توقف صعود الين

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سجل مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بعد توقف دام 6 أسابيع مع توقف الاتجاه الصعودي للين.

حيث أقبل مستثمرون على شراء الأسهم مرتفعة العائد قبل انتهاء الحق في الحصول على توزيعات نقدية، وفقًا لـ"رويترز".

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وارتفاع مؤشر نيكي 1.1% إلى 19202.87 نقطة بعدما هوى لأقل مستوى منذ السابع في فبراير، جراء انتكاسة قانون الرعاية الصحية الخاص بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أما مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا، فقد ارتفع 1.3% إلى 1544.83 نقطة، والمؤشر "جيه.بي.إكس-نيكي 400" ارتفع بنسبة 1.4% إلي 13815.79 نقطة.