صحة الإسكندرية: ضبط أدوية محظور تداولها خارج مستشفيات الوزارة

الإسكندرية – (أ ش أ):

أعلن وكيل وزارة الصحة الدكتور مجدي حجازي أن مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قامت بحملة تفتيش على مخازن الأدوية بالعجمي غرب الإسكندرية ضمن أعمال مراقبة وضبط سوق بيع الدواء بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان بضرورة التأكد من سلامة عمليات تداول الأدوية وتخزينها مع التشديد على مطابقة أسعار بيع الأدوية للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

وقال حجازي - في تصريح له - أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمخزن أدوية بمنطقة الدخيلة شملت وجود أدوية محظور تداولها خارج مستشفيات ووحدات وزارة الصحة والتأمين الصحي، وأخرى خاصة بمستشفيات القوات المسلحة، وكذلك عينات مجانية محظور بيعها بعد طمس العبارات التي تفيد ذلك، وأدوية تم تخزينها في ظروف تخزين تخالف اشتراطات التخزين المسجلة على العبوات.

وأوضح أنه تم أيضا ضبط علب أدوية فارغة معدة لإعادة التعبئة بالغش بأدوية غير الواردة من الشركة المصنعة، علاوة على وجود كميات كبيرة من الأدوية بدون فواتير شراء.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة عبده مدير الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الشئون الصحية إنه تم تحريز الأدوية المخالفة بواسطة مفتش صيدلي وتسليمها لقسم شرطة الدخيلة بعد تحرير محضر تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

وأكدت عبده أن الحملات مستمرة بجميع مناطق الإسكندرية لضبط سوق الدواء حماية للمواطن.