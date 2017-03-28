أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم

بالفيديو || انتهكات جنسية وأبشع أنواع التعذيب وإحداث عاهات مستديمة للإطفال داخل دور رعاية الأطفال وتنصل القائمين عليها من المسئولية

Google+ Print
بالفيديو || انتهكات جنسية وأبشع أنواع التعذيب وإحداث عاهات مستديمة للإطفال داخل دور رعاية الأطفال وتنصل القائمين عليها من المسئولية بالفيديو || انتهكات جنسية وأبشع أنواع التعذيب وإحداث عاهات مستديمة للإطفال داخل دور رعاية الأطفال وتنصل القائمين عليها من المسئولية

في دور رعاية الأطفال بالجيزة،  حدث ولاحرج  من ظلمات لايتخيلها عقل بشر، تنذر بعواقب وخيمة وسط غياب تام بل تجاهل من المسئولين القائمين على تلك الدور،لما يحدث لهؤلاء الأطفال،  واتهام الأطفال بأبشع التهم الكفيلة بتدمير الأطفال بكل ما تحمل الكلمة من معاني.

حيث عرض الإعلامي، وائل الإبراشي في برنامجه العاشرة مساءً، كوارث وانتهكات، يندى لها الجبين خجلا، تحدث في دور الأيتام  أقبحها وأسوأها تعدي الأطفال الأكبر سنا جنسيا على الأصغر سنا بعلم مشرفي الدار، ولما تحرك ضمير أحد المشرفين وأبلغ رئيسه في الدار، طلب منه التغاضي عن ذلك وعدم الإبلاغ رسمي.

 

وصرح أحد العاملين بالدار، بأن الأموال التي تدخل الدار كتبرعات يتم سرقتها بالكامل ولاتصل إلى الأطفال، فضلا، عن تسخير الأطفال وإذلالهم بأعمال مهينة، وبالسب والقذف .

وأضاف أحد العاملين، أن الطفل الذي يعارض الإهانة، يطرد من الدار ويتهم بأبشع التهم، وأن هناك أطفال حدثت لهم عاهات مستديمة داخل الدار كفقد عين وبتر أصابع وماشابه ذلك.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين