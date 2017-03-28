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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل نهارا على كافة الأنحاء، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

الإسكندرية 13 23

مطروح 11 23

بورسعيد 15 21

دمياط 14 21

بلطيم 14 23

الإسماعيلية 10 26

السويس 11 27

العريش 07 23

نخل 06 25

طابا 11 25

الطور 15 24

مرسى علم 16 28

الغردقة 16 28

شرم الشيخ 19 28

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سيوة 11 30

المنيا 10 27

الفيوم 11 27

رأس سدر 13 24

أبو سمبل 14 28

وسط الدلتا 14 26

أسيوط 11 29

سوهاج 12 30

الأقصر 14 31

أسوان 16 31

شلاتين 17 28

حلايب 19 27

الوادي الجديد 11 30

قنا 15 30

نويبع 20 25

السلوم 13 26

 

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