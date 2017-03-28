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الإبراشي: كل خطوات الحكومة «خناجر في ظهر المواطنين».. وكنا نتوقع حماية البرلمان

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الإبراشي: كل خطوات الحكومة «خناجر في ظهر المواطنين».. وكنا نتوقع حماية البرلمان الإبراشي: كل خطوات الحكومة «خناجر في ظهر المواطنين».. وكنا نتوقع حماية البرلمان

التحرير

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الإثنين، إن مجلس النواب أصبح مثار كل الجدل في حياتنا السياسية، مشددًا على أن «المجلس كان يستطيع حماية وإنقاذ المواطنين من كافة الخطوات التي تتخذها ، وأدت إلى تدني الأوضاع، ولكنه لم يفعل».

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»: «الناس كانت تتوقع أن مجلس النواب سيحمي المواطنين من الإجراءات التي تتخذها الحكومة، والمتعلقة بالغلاء وارتفاع الأسعار وانهيار المستشفيات وحق العلاج المسلوب والحصول على الدواء الضائع، وغيرها من الأمور التي أدت إلى الإحباطات المعيشية والاقتصادية».

تابع: «صندوق النقد الدولي أملى مجموعة من الشروط وتم تطبيقها بموافقة المجلس، ودفع ثمنها المواطن وحده، واليوم وافق البرلمان على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وبالتالي نجد نوابًا يتحدثون باسم الشعب لكن كل ما تصنعه الحكومة يوافقوا عليه، ويغضبوا إذا تسألنا عن كونهم نواب الحكومة أم نواب الشعب».

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واصل: «للأسف الشديد المواطن المصري شايف إن مفيش حد بيدافع عن حقوقه، الحصن الأول كان يجب أن يكون مجلس النواب، لأنه من يستطيع محاسبة الحكومة والإطاحة بها أيضًا، لأن كل خطواتها بمثابة خناجر في ظهر المواطنين، لكن ذلك لم يحدث».

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التحرير

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