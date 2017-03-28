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فيديو| الزمالك: تلقينا عرض لضم كهربا بـ15 مليون دولار.. وموقف متعب واضح

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فيديو| الزمالك: تلقينا عرض لضم كهربا بـ15 مليون دولار.. وموقف متعب واضح فيديو| الزمالك: تلقينا عرض لضم كهربا بـ15 مليون دولار.. وموقف متعب واضح

التحرير

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ناديه تلقى عرضًا من أحد الأندية لضم محمود عبد المنعم «كهربا»، المعار حاليًا لفريق اتحاد جدة، مقابل 15 مليون دولار، معلقًا «يستاهل أكتر من كده». 

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه يرحب باحتراف «كهربا» في أي دوري بالعالم، بشرط أن يكون العرض المقدم لضمه يليق به وبنادي الزمالك.

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وكشف رئيس القلعة البيضاء، عن موقف ناديه من التفاوض مع عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، قائلًا: «أقسم بالله كلمني أحد الأشخاص عن متعب، وقولته لا حوار مع اللاعب إلا إذا أعلن الأهلي رغبته في عدم استمراره».

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التحرير

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