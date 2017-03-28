فيديو.. أحمد عادل عبد المنعم: حسام غالي يتدرب وكأن عمره 10 سنوات

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قال أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادي الأهلي، إن قائد الفريق الأحمر يخوض التدريبات، وكأنه في عمر الـ10 سنوات، معلقًا «حسام غالي في التمرين نار».

وتابع «عبد المنعم»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة «dmc sports»، أن جميع اللاعبين يتدربون بشكل جيد، ويعلمون جيدًا قيمة قميص النادي الأهلي، مضيفًا أن الجميع يعلم حدوده داخل الفريق.

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وأشاد حارس الأهلي، بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه ناجح في عمله بنسبة كبيرة، ويتحدث مع اللاعبين كصديق سواء في الكرة أو خارجها.