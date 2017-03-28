أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو.. أحمد عادل عبد المنعم: حسام غالي يتدرب وكأن عمره 10 سنوات

Google+ Print
فيديو.. أحمد عادل عبد المنعم: حسام غالي يتدرب وكأن عمره 10 سنوات فيديو.. أحمد عادل عبد المنعم: حسام غالي يتدرب وكأن عمره 10 سنوات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادي الأهلي، إن قائد الفريق الأحمر يخوض التدريبات، وكأنه في عمر الـ10 سنوات، معلقًا «حسام غالي في التمرين نار».

وتابع «عبد المنعم»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة « sports»، أن جميع اللاعبين يتدربون بشكل جيد، ويعلمون جيدًا قيمة قميص النادي الأهلي، مضيفًا أن الجميع يعلم حدوده داخل الفريق.

شاهد أيضا

وأشاد حارس الأهلي، بسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، مؤكدًا أنه ناجح في عمله بنسبة كبيرة، ويتحدث مع اللاعبين كصديق سواء في الكرة أو خارجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي