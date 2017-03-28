وزير التموين || إمتلاك " سيارة " سيتسبب في الحذف من على البطاقات التموينية ضمن معايير أخري

سمر العشري

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أن عدد البطاقات غير مكتملة البيانات تبلغ نحو 19 مليون بطاقة تموينية من إجمالي 61 مليون بطاقة تموينية، وأن هذه البطاقات سيتم إكتمال بياناتها خلال 60 يوم، وذلك من خلال أستمارة استيفاء البيانات التي سيحصل عليها صاحب البطاقة المنقوصة البيانات والذي سيأتي رساله خاصة له بذلك من خلال إيصال استلام السلع التموينية من البقال التمويني.

وأشار وزير التموين بأنه من أجل استكمال وضبط منظومة الدعم والذي لن يتم إلا بعد أن يتم استكمال البطاقات المنقوصة البيانات ، وتم طباعة نحو 4.5 مليون استمارة وتم توزيعها على كافة مديريات التموين ومن ستظهر له الرسالة الحمراء سيحصل على تلك الاستمارة ليقوم بإستكمال بياناته ويقوم بإرفاق صور بطاقات الرقم القومي للمستفيدين في البطاقة أو صور شهادات الميلاد الكمبيوتر الحديثة ثم يتم إرسالها في مظروف خاص لهذا الغرض عبر البريد لمركز معلومات وزارة الانتاج الحربي.

وأضاف وزير التموين أنه بعد إنتهاء مرحلة إكتمال بيانات منظومة الدعم سيتم العرض على رئيس الجمهورية بحيث يتم إتخاذ قرار إما بإصدار بطاقات جديدة أو إضافة مواليد جدد.

أما بالنسبة لحذف غير المستحقين للدعم فقال وزير التموين أن ذلك سيتم على معايير معينه منها الدخل وإمتلاك سيارة وتملكه لمنزل ومساحته نسبة الغرف لعدد الأفراد وفواتير الكهرباء ، وفواتير التليفونات.

وأكد وزير التموين بأن الحكومة لن تتعجل في عملية الحذف ، حيث أن ه سيتم حذف فقط من لايؤثر في دخله حذف نحو 100 جنيه من هذا الدخل.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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