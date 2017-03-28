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فيديو| «قضاة مصر»: تعديل «السلطة القضائية» إهانة.. وخيارات «التصعيد» متاحة

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فيديو| «قضاة مصر»: تعديل «السلطة القضائية» إهانة.. وخيارات «التصعيد» متاحة فيديو| «قضاة مصر»: تعديل «السلطة القضائية» إهانة.. وخيارات «التصعيد» متاحة

التحرير

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قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة ، إن النادي يرفض قانون السلطة القضائية الجديد منذ أن اقترح، لأنه اعتداء صارخ على استقلال القضاء المصري، موضحًا: «رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، وحينما نعطيه سلطة اختيار السلطة القضائية فإن ذلك يعتبر توغل على السلطة القضائية».

وأضاف عبد المحسن، خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «أون إي»: «ما حدث يعتبر إهانة للسلطة القضائية، فعرض ومناقشة القانون داخل البرلمان خلال يومين وصدوره يعد أمر يثير علامات استفهام، فإذا كنا نسير في طريق الديمقراطية فأنه يجب ضمان استقلال القضاء». 

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وعن اللجوء لإجراءات تصعيدية؛ ذكر رئيس نادي قضاة مصر: «كل الخيارات متاحة أمامنا بما لا يمس باستقلال الوطن، فنحن لا نقبل بمن يستهين أو يمس باستقلال القضاء، ولا نسعى للصدام».

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التحرير

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