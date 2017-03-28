فيديو.. إلهامي عجينة لـ«سما المصري»: لو دخلتي البرلمان هتبقي نائبه فاشلة

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نفى إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، صحة التصريحات المنسوبة إليه والتي زعمت مطالبته للراقصة الاستعراضية، سما المصري بالاحتشام قبل أن تقدم برنامج ديني.

وقال عجينة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أنا من معجبي سما المصري، وأنها فنانة جميلة وظريفة وحبوبة ومافيش بينا أي خلاف، إحنا ما نعرفش بعض، أنا ما طلبتش إنها تحتشم، هو مين يطلب بالاحتشام والكلام ده».

ودفع حديث النائب البرلماني، الإبراشي لمقاطعته والتعليق عليه، قائلًا: «الواضح أنك مدمن كليباتها»، ليرد عجينة: «أنا معندش وقت إني اتفرج، بس لما كنت بشوفها على التليفزيون كانت بتقدم لون فني له مشاهدينه».

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وتابع عجينة: «سما المصري ما ينفعش تقدم برنامج ديني لأن ده مش لونها، ولو كانت نجحت في الانتخابات البرلمانية كانت هتبقى نائبة فاشلة».

وردت سما، عليه، قائلة: «أنا لو دخلت البرلمان هبقى نائبة فاشلة ده على أساس إنك نائب ناجح يعني، أنا قضيتي مازالت في مجلس الدولة، فممكن أرجع البرلمان في أي وقت».