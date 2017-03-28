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فيديو| كوبر: المصريون «أساتذة في السواقة».. ومحمد صلاح «عظيم ومتواضع»

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فيديو| كوبر: المصريون «أساتذة في السواقة».. ومحمد صلاح «عظيم ومتواضع» فيديو| كوبر: المصريون «أساتذة في السواقة».. ومحمد صلاح «عظيم ومتواضع»

التحرير

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كشف الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، أن «السواقة» هى الشيء الوحيد الذي يضايقه في ، مشيرًا إلى انه اعتاد على الطريقة المصرية في القيادة، حتى أنه عندما يسافر إلى أوروبا يستخدم نفس الطريقة. 

وأضاف «كوبر»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة «cbc»، أن المصريين «أساتذة في السواقة»، وأنه يرى أشياء لم يراها من قبل في العالم، مثل قيام أحد الشباب باللعب عبر هاتفه أثناء القيادة.

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وعن رأيه في النجم محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي روما الإيطالي، قال المدرب الأرجنتيني، إنه لاعب رائع وعظيم ومتواضع للغاية، ويتحمل المسؤولية ومستعد لتنفيذ أى شيء لخدمة منتخب بلاده.

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التحرير

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