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مرتضى: عمرو مرعي لن يلعب إلا للزمالك أو إنبي.. وعرض إنجليزي لطارق حامد

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مرتضى: عمرو مرعي لن يلعب إلا للزمالك أو إنبي.. وعرض إنجليزي لطارق حامد مرتضى: عمرو مرعي لن يلعب إلا للزمالك أو إنبي.. وعرض إنجليزي لطارق حامد

التحرير

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن عمرو مرعي، مهاجم إنبي، لم يوقع للفريق الأبيض، لكنه لا يمكنه اللعب في إلا للزمالك، أو لناديه الحالي.

وكشف منصور، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الاثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، عن تلقي النادي عرضًا إنجليزيًا لضم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، مقابل 3 ملايين جنيه استرليني، كما تلقى علي جبر، عرضًا هو الآخر دون الكشف عن هويته.

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وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى توقيع مرعي، للأهلي والزمالك معًا، وهو ما نفاه اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب مباراة منتخب المحليين أمام بنين، مشيرًا إلى أنه يؤجل الحديث في الأمر حتى نهاية الموسم الحالي.

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التحرير

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