تواضروس: الكنيسة عمود من أعمدة مصر بتاريخها وتراثها ووطنيتها

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الإثنين، إن الأعمال المتطرفة ليست من الطبيعة المصرية، مؤكدًا أن كل عمل موجه للجيش والشرطة والكنيسة والمسجد فهو ضد مصر.

أضاف تواضروس، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «مصر معبدًا كبيرًا ممتلئًا بالأعمدة، والكنيسة عمود من أعمدة مصر بتاريخها وتراثها ووطنيتها».

وأكد بطريرك الكرازة المرقسية، أنه على ثقة أن الأعمال المتطرفة في طريقها إلى زوال ولن يكون لها وجود.

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شدّد تواضروس، على أن «علاقات الكنيسة الخارجية طيبة وجيدة، وبابا الفاتيكان رد زيارته التي قام بها إلى روما عقب 4 سنوات فقط».