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معتز عبد الفتاح: العرب لا يتعلمون.. والقمة «زي عدمها»

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معتز عبد الفتاح: العرب لا يتعلمون.. والقمة «زي عدمها» معتز عبد الفتاح: العرب لا يتعلمون.. والقمة «زي عدمها»

التحرير

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قال الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن القمم العربية أصبحت بلا فائدة طالما ليس هناك اتفاق عربي من الأساس، مستكملًا: «بقت زيها زي عدمها، العرب مش بيتعلموا بسهولة، بس ممكن أقول إن العرب مش بيتعلموا خالص، لأننا بنلف في دائرة ونرجع لنفس النقطة».

أضاف عبد الفتاح، خلال تقديمه برنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أن العرب إذا اجتمعوا لا ينفعون صديقًا ولا يضرون عدوًا، موضحًا أنه مشفق على والشعوب العربية من الوضع الحالي والتفرق الذين يعشون فيه.

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وأشار إلى أنه كان يجب على الدول العربية أن تراجع نفسها فيما بينهم أولًا ثم الاتفاق على حل القضية الفلسطينية، متابعًا: «إزاي عاوزين نتفاوض مع إسرائيل عشان حل الدولتين وإحنا في أسوأ أوضاعنا؟».

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التحرير

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