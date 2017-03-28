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جريزمان: مواجهة إسبانيا هي «مباراة العام» بالنسبة لي

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جريزمان: مواجهة إسبانيا هي «مباراة العام» بالنسبة لي جريزمان: مواجهة إسبانيا هي «مباراة العام» بالنسبة لي

التحرير

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أكد مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الفرنسي أنطوان جريزمان، الاثنين، أن الودية التي سيلعبها مع منتخب بلاده ضد إسبانيا، اليوم الثلاثاء، هي «مباراة العام» بالنسبة له.

وقال جريزمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «لاعبو فرنسا لديهم طموحات كبيرة، لكنهم يتحلون بالواقعية ويجتهدون في التدريبات، لأن لديهم رغبة في تشكيل جانب من هذا الفريق وهو أمر مهم للغاية».

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وأضاف المهاجم الفرنسي، بخصوص إسبانيا قائلا: «لا يزال واحدا من أفضل فرق العالم ويحافظ على أسلوبه، على الرغم من وجود مدرب جديد، ربما تكون التكتيكات مختلفة، لكن الأمر لا يزال يرتكز على الاستحواذ، هم يبحثون عن لاعبين جدد والعمل على تسيير هذه الفلسفة».

وتحدث جريزمان، عن مبابي زميلة فى ، قائلا: «يجب التحلي بالحذر في ظل ما يقال، أعرف أن الصحافة تعتقد أنه تييري هنري الجديد، لكن كل لاعب عليه أن يسير وفقا لشخصيته، كل لاعب مختلف، يجب التحلي بالحذر بسبب سنه، وأتمنى أن يحافظ على طريقة تفكيره وسيصبح لاعبًا عظيمًا".

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التحرير

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