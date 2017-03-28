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نبيل نعيم: الشاطر وحد الجماعات الإرهابية في سيناء تحت قيادة الظواهري

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نبيل نعيم: الشاطر وحد الجماعات الإرهابية في سيناء تحت قيادة الظواهري نبيل نعيم: الشاطر وحد الجماعات الإرهابية في سيناء تحت قيادة الظواهري

التحرير

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قال نبيل نعيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إن خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، وحد الجماعات الإرهابية الموجودة في سيناء تحت قيادة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، أثناء تولي الجماعة لمقاليد الحكم في .

وأضاف نعيم، خلال لقائه مع برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة «أون إي»، أن من يحاربهم الجيش في سيناء ينتمون لثلاث جهات قوية، هي: تجار المخدرات، والمهربين، والإرهابيين، والأخيرة مدعومة من الخارج.

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وتابع القيادي بالجماعة الإسلامية سابقا: «لا أحد يستطيع العيش داخل سيناء إلا بدعم من أهلها، فهناك سيناويين ينتمون للفكر التكفيري».

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التحرير

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