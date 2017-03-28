أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بالصور.. مدير أمن أسوان يكرم قوة كمين لضبطهم هارب من إعدام

Google+ Print
بالصور.. مدير أمن أسوان يكرم قوة كمين لضبطهم هارب من إعدام بالصور.. مدير أمن أسوان يكرم قوة كمين لضبطهم هارب من إعدام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قام  اللواء مجدي موسى، مساعد الوزير مدير أمن أسوان، بتكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان، وهم ملازم أول ضياء الرحمن عيد العومي، ومندوب شرطة مؤمن فتحي أحمد، ورقيب شرطة محمد محمد أحمد، وعريف سري فهد عبد الفتاح أحمد، وعريف شرطة محمد يوسف إبراهيم، وعريف شرطة محمد عبد الرازق عبد الرحيم.

وتم تكريم المذكورين لتمكنهم من ضبط المتهم محمود أحمد بشير عباس، المقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان والمحكوم علية غيابيًا بالإعدام شنقًا في القضية رقم (2797/2014م) جنايات قسم شرطة ثان أسوان (قتل عمد).

تكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان

تكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان

شاهد أيضا

تكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان

تكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان

تكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها»

مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار

مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل