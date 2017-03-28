بالصور.. مدير أمن أسوان يكرم قوة كمين لضبطهم هارب من إعدام

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قام اللواء مجدي موسى، مساعد الوزير مدير أمن أسوان، بتكريم قوة كمين الكورنيش الجديد بأسوان، وهم ملازم أول ضياء الرحمن عيد العومي، ومندوب شرطة مؤمن فتحي أحمد، ورقيب شرطة محمد محمد أحمد، وعريف سري فهد عبد الفتاح أحمد، وعريف شرطة محمد يوسف إبراهيم، وعريف شرطة محمد عبد الرازق عبد الرحيم.

وتم تكريم المذكورين لتمكنهم من ضبط المتهم محمود أحمد بشير عباس، المقيم دائرة قسم شرطة ثان أسوان والمحكوم علية غيابيًا بالإعدام شنقًا في القضية رقم (2797/2014م) جنايات قسم شرطة ثان أسوان (قتل عمد).