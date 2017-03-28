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انطلاق فاعليات برنامج مكافحة الإدمان والثقافة الدوائية بصيادلة القليوبية

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انطلاق فاعليات برنامج مكافحة الإدمان والثقافة الدوائية بصيادلة القليوبية انطلاق فاعليات برنامج مكافحة الإدمان والثقافة الدوائية بصيادلة القليوبية

التحرير

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تنطلق اليوم الثلاثاء، فاعليات برنامج مكافة الإدمان والثقافة الدوائية الذي تنظمه نقابة الصيادلة بالقليوبية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ومجلس علماء ، تحت رعاية اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم.

وقال الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، لـ"التحرير"، إن البرنامج يهدف إلى الخروج بعدة توصيات في مقدمتها تشكيل فرق ميدانية بالتنسيق مع عدد من الجهات للتواصل المباشر مع المواطنين والشباب وطلاب المدارس والجامعات بهدف نشر التوعية عن مخاطر سوء تناول الأدوية وعلاقتها بالإدمان.

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وقال الدكتور ناصر البهي، عضو مجلس النقابة والمنسق العام، إن أهم محاور البرنامج التشديد على ضرورة وجود الرقابة والتوجيه من الأسرة وخطورة عدم وجود الحوار بين أفراد العائلة، والمطالبة بوضع خطة إشغال للشباب بهدف محاربة البطالة والفراغ وشروط تناول الأدوية وخاصة المؤثرات العقلية، للحد من كارثة الإدمان التي تؤدي إلى أضرار جسيمة على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

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التحرير

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