«التوك توك» يثير أزمة بشبرا الخيمة.. والمرور: «اللي بيتقفش بيتحجز»

التحرير

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حالة من الارتباك والفوضى تثيرها مركبات "التوك توك" في مدن وقرى محافظة القليوبية وخاصة مدينة شبرا الخيمة، والتي تحتل المركز الأول على مستوى المحافظة من حيث أعداد هذه المركبة التي تنتشر كالجراد فى الأزقة والشوارع.

وتحول "التوك توك" إلى صداع مزمن للمواطنين لما يسببه من حوادث ومشاجرات وزحام شديد في الشوارع وارتباك في حركة المرور‏ ورغم صدور قانون المرور،‏ وتعليمات من المحافظ بالترخيص لجميع المركبات لكن هذا القرار يتم تنفيذه ببطء شديد.

قال ‏محمود إبراهيم، أحد المواطنين، إن مركبات التوك توك يقودها شباب وصبية غير مؤهلين للقيادة ويستخدمون أسلوب البلطجة على الركاب ورفع الأجرة دون رقابة عليهم ‏ومن يعترض يكون جزاؤه "الإهانة وقلة القيمة".

وأضاف أحمد سري، أن "التوك توك" أصبح يمثل فوضى في الشوارع ويخلق حالة من العشوائية ويمثل مصدرًا للرعب والفزع، ويجب تدخل المسئولين للترخيص وتحديد خطوط السير في أماكن محددة وشن حملات دائمة لضبط المخالفين. ‏

وقال ‏سعيد عبدالنبي، إن معظم مركبات التوك توك بلا أبواب وتفتقر لشروط السلامة مما يعرض حياة ركابها للخطر، بخلاف أن طبيعة الشوارع لا تسمح بهذا العدد الهائل من هذه المركبات‏‏.

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ومن جانبه أكد العميد نبيل عدلي، وكيل إدارة مرور القليوبية لقطاع الجنوب، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الحملات المرورية موجودة باستمرار لضبط المخالفين ومنع سير هذه المركبات وفي حملة واحدة تم ضبط 65 توك توك مخالف ‏وتم مصادرتها.

وأشار إلى أن المركبة التي يتم ضبطها يتم حجزها حتى يقوم صاحبها بترخيصها وانهاء إجراءات الملكية لهذه المركبة، ولا تسلم له إلا بعد دفع الرسوم اللازمة والترخيص والحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة لمواجهة المخالفين وتقنين وضع أصحاب هذه المركبة.