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فيديو.. الإبراشي يرصد اعتداءات جنسية وتعذيب داخل دار رعاية أيتام

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فيديو.. الإبراشي يرصد اعتداءات جنسية وتعذيب داخل دار رعاية أيتام فيديو.. الإبراشي يرصد اعتداءات جنسية وتعذيب داخل دار رعاية أيتام

التحرير

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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، تقريرًا يرصد فيه تعرض نزلاء مؤسسة دور التربية للرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام، لانتهاكات جنسية وتعذيب، على يد القائمين على إدارتها.

وقال مسؤول نزلاء مؤسسة دور التربية للرعاية الاجتماعية للأطفال الأيتام، خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «لا توجد رقابة أو متابعة أو رعاية، والانتهاكات الجنسية والتعذيب موجودين ولن ينتهوا من هذه الأماكن حتى أخر يوم في الحياة».

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 وعن تلقى الدار لتبرعات مالية، علق بقوله: «نسمع أن تبرعات تقدر بالآلاف، تدخل الدار ولكن لا نعرف عنها شيء». 

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التحرير

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