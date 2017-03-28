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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 في بنك مصر

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أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 في بنك مصر أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 في بنك مصر

سمر العشري

تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر . 

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :

العملة سعر الشراء سعر البيع آخر تحديث
دينار كويتي ٥٩.٠٧٤٥ ٥٩.٤٤١٣ 03/28 12:30 ص
دينار بحريني ٤٧.٧٤١٦ ٤٧.٩٨٦٦ 03/28 12:30 ص
ريال عماني ٤٦.٧٥٣٢ ٤٦.٩٨٩٥ 03/28 12:30 ص
ريال قطري ٤.٩٤٣٤ ٤.٩٦٨١ 03/28 12:30 ص
درهم الإمارات العربية ٤.٩٠٠٦ ٤.٩٢٥٤ 03/28 12:30 ص
ريال سعودي ٤.٧٩٩٦ ٤.٨٢٤ 03/28 12:30 ص
دينار أردني ٢٥.٤١٦٥ ٢٥.٤٩٨٢ 03/28 12:30 ص
جنيه إسترليني ٢٢.٤٥٨٦ ٢٢.٧٥٨٤ 03/28 12:30 ص
كرون دنماركي ٢.٦١٣٢ ٢.٦٤٤٦ 03/28 12:30 ص
كرون نرويجي ٢.١٢ ٢.١٤٧ 03/28 12:30 ص
كرون سويدي ٢.٠٤٣١ ٢.٠٦٤٦ 03/28 12:30 ص
يورو ١٩.٤٣٤٦ ١٩.٦٧٢١ 03/28 12:30 ص
فرنك سويسري ١٨.١٨٩٢ ١٨.٣٩٢٦ 03/28 12:30 ص
دولار أمريكي ١٨ ١٨.١٠ 03/28 12:30 ص
ين ياباني ١٦.١٧٨٣ ١٦.٤٢٦٩ 03/28 12:30 ص
دولار استرالي ١٣.٦٩٤٤ ١٣.٨١٧٩ 03/28 12:30 ص
دولار كندي ١٣.٤٥٧٩ ١٣.٥٧٨٧ 03/28 12:30 ص

 

المصدر:مصر365 

 

 

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