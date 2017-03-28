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«صحة أسوان» تستدعي طلاب التمريض ليلا لاستقبال وزير التنمية المحلية

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«صحة أسوان» تستدعي طلاب التمريض ليلا لاستقبال وزير التنمية المحلية «صحة أسوان» تستدعي طلاب التمريض ليلا لاستقبال وزير التنمية المحلية

التحرير

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اختتم الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، جولته التفقدية داخل محافظة أسوان التي بدأها صباح أمس، حيث زار خلال الفترة المسائية مستشفى الرمد بأسوان، للاطلاع على المنظومة الصحية داخل المستشفى، في الوقت الذي خلت فيه المستشفى تمامًا من المرضى، في ظل أن نظام العلاج على الحالات المترددة يتم فقط خلال الأوقات الصباحية.

وتابع "الشريف"، أحد الفصول الدراسية لمدرسة التمريض داخل المستشفى، بعد أن قام مسئولي الصحة باستدعاء الطلاب ليلاً لليوم الدراسي ليكونا في استقبال الوزير. 

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رافق الوزير خلال الجولة محافظ أسوان مجدي حجازي، والدكتور إيهاب حنفي، مدير عام الصحة بالمحافظة.

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التحرير

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