فيديو.. إلهامي عجينة لـ«سما المصري»: ما تيجي نعمل برنامج ونقدمه سوا

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نفى إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، صحة التصريحات المنسوبة إليه والتي زعمت مطالبته للراقصة الاستعراضية، سما المصري، بالاحتشام قبل أن تقدم برنامج ديني.

وداعب عجينة، الراقصة الاستعراضية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «القاهرة اليوم»، المذاع على قناة «اليوم» قائلا: «تيجي نتفق مع بعض ونقدم برنامج سوا، أنا معنديش مانع في ده».

فردت الراقصة الاستعراضية، ساخرة من حديث عضو مجلس النواب، قائلة: «إنت هتطفش مني جمهوري»، فعقب عجينة: «يا ستي إنتي تجيبي جمهور، وأنا أطفش، وتبقى كدة الحكاية».

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واستكمل عضو مجلس النواب حديثه، قائلًا: «أنا ما قولتش لفظ احتشمي، هو أنا مالي؟ هو أنا جوزك ولا أبوكي؟! دي حاجة تخصك أنت مش أنا إطلاقًا، أنت براحتك، ده أنا من معجبينك».