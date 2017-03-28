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إسلام الشاطر لـ«متعب وفتحي»: الأهلي «ما بيقفش» على حد

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إسلام الشاطر لـ«متعب وفتحي»: الأهلي «ما بيقفش» على حد إسلام الشاطر لـ«متعب وفتحي»: الأهلي «ما بيقفش» على حد

التحرير

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علق إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، على أزمة التصريحات التي أطلقها الثنائي عماد متعب وأحمد فتحي، لاعبا الفريق الأحمر، قائلًا: «إن كلا اللاعبين الأفضل في مركزيهما، لكن الأهلي لا يقف على أحد».

وكان متعب قد اعترض على تجميده على دكة البدلاء، فيما هاجم فتحي، مدير الكرة، سيد عبد الحفيظ، بسبب عرض تلقاه من اللاعب من ، وصرح الأخير بأن "العرض وهمي"، ما أثار غضب اللاعب وخرج بتصريحات نارية.

وأضاف «الشاطر» خلال حواره مع كريم خطاب، الإثنين، ببرنامج «في الاستاد»، عبر إذاعة «نجوم fm»، أن «متعب من أفضل المهاجمين الذين عاصرهم، فهو يعرف طريق الشباك من أي مكان ومن أبناء النادي، لكن هذا النوع من التصريحات يدل على أن هناك شيئا ما في النفوس، ولم نعتاد على ذلك في الأهلي.

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وتابع «واضح أن متعب وصل لمرحلة عصيبة في النادي، وفتحي لديه اندفاع وعصبية، ولا يصح أن أرد على مدير الكرة مهما كان في الأهلي أو أي نادٍ، لأن مدير الكرة يكون ممثلا للإدارة في أي فريق وتصريحاته للحفاظ على كيان الفريق، وما أعلمه جيدا لعلاقتي القوية بفتحي أنه جاء له عرضا فعليا بمبلغ خرافي إعارة لمدة 6 أشهر إعارة بـ600 ألف دولار خلافًا ما سيحصل عليه اللاعب من أحد الأندية السعودية».

واستكمل الشاطر: «في المقابل لا يصح أيضا كمدير كرة وأخرج وأقول إن العرض وهمي، ممكن يكون سيد عبد الحفيظ لم يصله العرض الرسمي، فبالنسبة له هو عرض وهمي، وهو فتحي رأى أنه اندفع وخرج للاعتذار سريعا، لأن سيد عبد الحفيظ صديقهم قبل أن يكون مديرا للكرة بالفريق».

واختتم «أعتقد أن موقف متعب سيكون له تبعات خطيرة لأنه يشعر أن التجديد له جاء كلافتة تكريمية، ويجب إدارة الأمر بشكل موضوعي».

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التحرير

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