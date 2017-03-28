ريهام سعيد عن رقص مدير مدرسة على مهرجانات: «هو كان رقص في مسجد؟!»

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استنكرت الإعلامية ريهام سعيد، هجوم البعض على أشرف قنديل، مدير مدرسة حدائق المعادي القومية للغات، بطل واقعة الرقص على أغاني المهرجانات داخل المدرسة، قائلة: «إيه المشكلة؟ مين قال إن التربية والتعليم خرزانة بس؟ مين قال إن التربية والتعليم ما فيهومش رقص وموسيقى؟ وأنتوا ليه بتمثلوا؟».

استطردت ريهام، خلال برنامج «صبايا الخير» الذي تقدمه على فضائية «النهار»، قائلة: «هو الراجل عمل إيه؟ إحنا نزلنا الشارع في الثورة ورقصنا، وبنرقص في الأفراح والعربيات، هو رقص في المسجد؟ دي حفلة بتصريح من وزارة التربية والتعليم».

وأضافت الإعلامية: «الحفلة كانت على شرف ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدير كان بيفرح مع العيال ديه».

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الجدير بالذكر أن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدير مدرسة يرقص على أغاني مهرجانات شعبية، خلال حفل أقيم بفناء المدرسة.