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تواضروس: الشرطة «مجروحة».. وتؤدي دورها لحماية الكنائس على أكمل وجه

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تواضروس: الشرطة «مجروحة».. وتؤدي دورها لحماية الكنائس على أكمل وجه تواضروس: الشرطة «مجروحة».. وتؤدي دورها لحماية الكنائس على أكمل وجه

التحرير

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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الإثنين، إنه شعر بألم شديد حين علم بحادث الكنيسة البطرسية لأنه لم يكن موجودًا بمصر حينها، ولكنه يؤمن أن الموت هو انتقال من عالم إلى آخر.

أضاف تواضروس، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أنه «لم يطلب زيادة التأمين على الكنائس، والشرطة تؤدي بدورها على أكمل وجه، وهي مجروحة في المجتمع»، مشددًا على أن «الجيش والشرطة يقومان بدورهما في تأمين الكنائس».

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وتابع أن ثورة 25 يناير أخرجت الحرية من داخل الإنسان لكنها كسرت لدى البعض حاجز الاحترام، موضحًا أنه يشعر بالألم على أي إنسان يعاني داخل أو خارجها، كما يتألم كثيرًا لما يحدث في سوريا.

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التحرير

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