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«دعوة السيسي وتهنئة الأهلي ومدرب الزمالك».. مرتضى منصور يرسم خريطة الأبيض

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«دعوة السيسي وتهنئة الأهلي ومدرب الزمالك».. مرتضى منصور يرسم خريطة الأبيض «دعوة السيسي وتهنئة الأهلي ومدرب الزمالك».. مرتضى منصور يرسم خريطة الأبيض

التحرير

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هنأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النادي الأهلي، بتتويجه بلقب بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة، على حساب الترجي التونسي، مساء الإثنين.

وتحدث «مرتضى»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة الأمس، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، عن محمد حلمي، المدير الفني المستقيل من الفريق الأبيض، مؤكدًا أنه تعرض لضغوط خلال عمله مع الفريق، موضحًا أنه لا يتابع البرامج التليفزيونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنه كان يعلم بأنه يتعرض لانتقادات كثيرة.

وأوضح رئيس الزمالك، أن «حلمي» سيقود الفريق حتى التعاقد مع مدير فني جديد، وهو ما يؤكد أنه شخص محترم، كاشفًا أنه أنه تلقى اتصالات من أحد أصدقائه الجزائريين، ورشح له أحد المدربين، لكنه بعد البحث في سيرته الذاتية وجد أنه سبق له تدريب منتخب إسرائيل، وتم رفضه دون تفكير.

وتابع أن البرتغالى أوجوستو إيناسيو، هو الأقرب حتى الآن لقيادة الزمالك، بعد أن وافق على تدريب الفريق ومعه 2 مساعدين مقابل 40 ألف دولار، كما اقترح الناقد الرياضي خالد بيومي، اسم الكرواتي زلاتكو، والذي طلب مهلة للرد حتى صباح اليوم للرد. 

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واستكمل، أن محمد صبري، وخالد جلال، مستمران في عملهما بالجهاز، إذ أبلغه الأخير برغبته في الاستمرار، مشيرًا إلى أن موقف محمد صلاح، المدير  الفني الحالي لفريق حرس الحدود، لم يحسم حتى الآن، في انتظار رغبة المدير الفني الجديد.

وشدد رئيس القلعة البيضاء، على أنه لن يبخل على الفريق باستقدام مدير فني أجنبي، معلقًا «يومين فقط من قيمة اشتراكات أعضاء النادي، تكفل قيمة راتب المدرب الأجنبي، موجهًا دعوته للرئيس عبد الفتاح ، لحضور افتتاح إنشاءات النادي.

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التحرير

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