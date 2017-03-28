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هجوم لندن: أم مسعود "مصدومة وحزينة" لما فعله ابنها

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هجوم لندن: أم مسعود "مصدومة وحزينة" لما فعله ابنها هجوم لندن: أم مسعود "مصدومة وحزينة" لما فعله ابنها

مصراوي Masrawy

قتل في هجوم ويستمنستر 4 أشخاص بينهم شرطي (AP)

لندن - (أ ف ب):

عبرت والدة خالد مسعود، مهاجم مينستر في لندن، عن حزنها على ضحايا ابنها وصدمتها من تصرفه.

وقالت جانيت أجاو إنها "ذرفت الدموع" من أجل الذين أصيبوا في هذا الحادث المروع.

وقتل مسعود ثلاثة أشخاص دهسا بسيارته ثم طعن شرطيا طعنة قاتلة أمام البرلمان البريطاني.

وقالت الشرطة إنه لا دليل على علاقة خالد مسعود بتنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة.

وأضافت جانيت، المقيمة في منطقة كارمرذنشير، بخصوص الهجوم: "أود أن أوضح أمرا هو أنني لا يمكن أبدا أن أوافق على ما فعله أو أدعم المعتقدات التي دفعته إلى ارتكاب تلك الفظائع.

وقالت إنها تود توجيه الشكر إلى "الأصدقاء والأهل والجيران الذين غمرونا بالحب والدعم".

ويعرف خالد مسعود باسم، أدريان أجاو.

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