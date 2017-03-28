فيديو| رفضت طلب متعب ارتداء قميص رقم 13.. وهذا موقفي من اللعب للزمالك

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قال أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى النادي الأهلي، أنه يتمتع بشخصية قوية، بدليل مشاركته مع الفريق خلال السنوات الماضية في توقيتات صعبة وأثبت جدارته في مناسبت خامة مثل نهائي بطولة الكونفدرالية التي خاضها وهو مصاب.

وأضاف عبد المنعم، خلال لقاءه بحلقة الاثنين، من برنامج «الحربف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة dmc sports، ان فريقه مر بظروف استثنائية في السنوات الخمس الماضية، بتعاقب 6 مدربين، وهو ما أثر على فرص اثبات قدراته مع كل منهم، مشيرًا إلى أنه كان يشارك كأساسيًا مع الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للفريق، لكنه لم يستمر.

وكشف عادل، عن طلب عماد متعب، نجم هجوم الفريق ارتداء القميص رقم 13 بدلًا منه، لكنه رفض الأمر مبررًا ذلك بأنه لا يوجد حارس يرتدي رقم 10، في اشارة لرقم متعب.

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وأوضح، انه لا يفكر حاليًا في الرحيل عن القلعة الحمراء، لكن كل شيء وارد في الكرة، مستبعدًا فكرة انتقاله لنادي الزمالك في المستقبل.