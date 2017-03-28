اسلام الشاطر: إيهاب جلال الأنسب لقيادة الزمالك

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قال إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، إن إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، هو الأنسب لقيادة فريق الزمالك، خلفًا لمحمد حلمي، الذي أعلن رحيله عن قيادة الفريق مؤخرًا.

وأضاف «الشاطر» خلال تصريحاته مع كريم خطاب، عبر برنامج «في الاستاد»، يوم الإثنين، على نجوم إف إم: "من وجهة نظري محمد حلمي فترة ولايته الثانية أقل بكثير من الناحية الفنية، ومرتضى منصور، رئيس الزمالك، قال لي في اتصال هاتفي مؤخرا، إن حلمي كان غير مستريح نفسيا في الفترة الأخيرة، وإذا كان هناك من يريد التغيير بشكل قوي فهو جمهور الزمالك بنسبة 90%، وبالتالي أنا مع تغيير الإدارة الفنية في الزمالك، لأنه نادي متلك فريق قوي جدا ومجموعة رائعة من اللاعبين الذين يتمناهم أي مدير فني مصري أو أجنبي".

وأضاف: "من الناحية الهجومية الزمالك من أقوى الأندية، ومع ذلك مصر المقاصة هو الأقوى هجوميا بالأرقام، إذن هناك شيئا ما غامض، يجب أن يكون هناك مديرا فنيا قويا يسيطر على نجوم الزمالك، ثانيا أن يكون لديه فكر آخر غير ما كان يطبقه محمد حلمي داخل الملعب، فكر يتناسب مع لاعبي الزمالك، لذلك يجب أن أحضر محمد صلاح أو مؤمن سليمان أو علاء عبدالغني بجانب المدرب الأجنبي المقبل، خصوصا لو جاء آلان جيريس".

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وتابع: "من وجهة نظري المدير الفني مثل البطيخة، مانويل جوزيه مثلا كان واحدا من الأساطير مع الأهلي، ولكن خارجه لم يفعل شيئا، أيضا الهولندي مارتن يول مدرب كبير جدا ولكن لم يكن موفقا مع الأهلي، وبالتالي بأخذ المدير الفني على سيرته الذاتية ولجنتي الفنية أيضا التي شكلتها الإدارة، جيريس مع منتخب مالي جيد ويحاول تطبيق فكر، ولكن هل سيستطيع تطبيق فكره مع المنتخبات مع نادي، هي مغامرة محفوفة بالمخاطرة، وهي مثل البطيخة يا تطلع حمراء يا قرعة".

وشدد: "أنا ما يهمني كمتابع للزمالك أن يأتي مدرب لديه فكر كروي، ويسيطر على اللاعبين بشكل كبير سواء مصري أو أجنبي، ولكن الزمالك جرب كل المصريين غالبا، أحمد حسام ميدو، ومؤمن سليمان، ومحمد حلمي ومحمد صلاح، ما علمته أن المدير الفني المقبل مع الزمالك سيجلس طويلا على الأقل لنهاية الموسم الحالي، ويجب أن يكون هناك تأني في التفكير، والأجنبي من وجهة نظري هو الأفضل".