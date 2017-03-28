بالفيديو.. كوبر: متفائل بتأهل مصر لكأس العالم بنسبة 100%

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قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني، أنه متفائل بقدرة الفراعنة على التأهل لكأس العالم روسيا 2018، مشيرًا إلى أن نسبة تفاءله تصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في الفوز بمباراتين متتاليتين، وهناك أمل كبير في التأهل خاصة أن الشعب المصري كله يقف خلف المنتخب.

وأضاف «كوبر»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة cbc، أنه سيعمل بكل طاقته لتحقيق حلم التأهل للمونديال، موضحًا أنه ينصح اللاعبين دائمًا بالتركيز، ومؤكدًا أن جميعهم متواضعين.

وتابع، أنه يعد جماهير الكرة في مصر ببذل أقصى مجهود لديه، وأنه ينظر للأمام دائمًا وينسى الماضي لكنه يتعلم من أخطائه.