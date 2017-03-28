أخبار عاجلة

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما -
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالفيديو.. كوبر: متفائل بتأهل مصر لكأس العالم بنسبة 100%

Google+ Print
بالفيديو.. كوبر: متفائل بتأهل مصر لكأس العالم بنسبة 100% بالفيديو.. كوبر: متفائل بتأهل مصر لكأس العالم بنسبة 100%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطني، أنه متفائل بقدرة الفراعنة على التأهل لكأس العالم روسيا 2018، مشيرًا إلى أن نسبة تفاءله تصل إلى 100%، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في الفوز بمباراتين متتاليتين، وهناك أمل كبير في التأهل خاصة أن الشعب المصري كله يقف خلف .

وأضاف «كوبر»، خلال لقائه بحلقة الاثنين، من برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه إسعاد يونس، على قناة cbc، أنه سيعمل بكل طاقته لتحقيق حلم التأهل للمونديال، موضحًا أنه ينصح اللاعبين دائمًا بالتركيز، ومؤكدًا أن جميعهم متواضعين.

وتابع، أنه يعد جماهير الكرة في ببذل أقصى مجهود لديه، وأنه ينظر للأمام دائمًا وينسى الماضي لكنه يتعلم من أخطائه.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر