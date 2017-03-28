هيثم الحريري: طريقة تمرير قانون السلطة القضائية مخالفة للدستور

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عبّر النائب هيثم الحريري، عن استيائه من طريقة إقرار قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن القانون كان يناقش في اللجنة التشريعية الساعة الواحدة ظهرًا، وتم إحالته إدراجه في الجلسة العامة والموافقة عليه، متسائلًا: «لماذا التسرع في إصدار هذه القوانين الهامة؟».

أضاف الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «التعديلات التي أُجريت على قانون السلطة القضائية لم تُرسل من الأساس للقضاة لمناقشتهم فيها، على الرغم من أن الدستور يُلزم البرلمان بأخذ رأي السلطة القضائية في تلك التعديلات».

شاهد أيضا

تابع أنه أصيب بصدمة شديدة بسبب تمرير هذا القانون بتلك الطريقة، مستكملًا: «إزاي نصوّت على قانون لم يُدرس بشكل حقيقي؟ ولم يرسل للقضاة لأخذ رأيهم فيه؟ ولماذا نتوغل على السلطة القضائية؟ لازم نحافظ على هذه السلطات؟».