وكيل نيابة يضبط سائقًا دهس طفلاً في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن وكيل نيابة من ضبط سائق سيارة نصف نقل بعد دهسه طفلاً أمام قرية منشأة عاصم التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، وفر هاربًا.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من العقيد هيثم حجى، مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ عن سيارة نصف نقل صدمت طفلاً أمام قرية منشأة عاصم وفر سائقها بها هاربًا، إلا أنه تصادف تواجد أحد وكلاء نيابة مركز المنزلة بسيارته في مكان الحادث، وتمكن من مطاردة سائق السيارة حتى تم ضبطه أمام قرية كفر علام التابعة للمركز.

انتقل ضباط المباحث مركز منية النصر بقيادة الرائد إسلام صقر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد العزب، لمكان البلاغ وتبين أن السيارة نصف نقل تحمل أرقام "1674 د.س.ج"، قيادة "ابراهيم.م.ا"، ودهس الطفل محمد السيد محمد إسماعيل (5 سنوات)، مقيم بقرية منشأة عاصم بسبب سرعته الزائدة.

حرر المحضر رقم 3302 جنح مركز شرطة منية النصر، ونقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى منية النصر، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.