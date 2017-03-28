10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المحاكم التركية أكثر استقلالًا من المحاكم الألمانية، واتهم رئيس البرلمان الألماني الحكومة التركية بأنها تريد التحول من ديمقراطية هشة إلى نظام استبدادي، وذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترامب يدرس نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس بجدية، إضافة إلى تأكيدات الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتحدث وزير الخارجية سامح شكري عن القضية الفلسطينية.

1- أردوغان: المحاكم التركية أكثر استقلالًا من المحاكم الألمانية

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان في إسطنبول 26 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن المحاكم التركية تتمتع باستقلالية أكبر من المحاكم الألمانية، حيث اتهم مجددا برلين بتقديم دعم مالى لارهابيين

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2- رئيس البرلمان الألماني: أردوغان يريد التحول من ديمقراطية هشة إلى نظام استبدادي

رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت - أرشيفية

اتهم رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامرت، القيادة التركية بالانقلاب على الديمقراطية، بالتزمن مع بدء الاستفتاء التركي على التعديل الدستوري في ألمانيا، الإثنين، مشيرًا إلى أن ما يخطط له الرئيس التركي هو التحول من ديمقراطية هشة إلى نظام استبدادي.

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3- هولاند: أعمل على منع فوز الشعبويين والقوميين

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في إسبانيا في 20 فبراير 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إن مهمته الأساسية قبل نهاية ولايته تكمن في تجنب فوز الشعبوية والقومية والتطرف في العالم وخصوصًا في فرنسا، مضيفًا: "أعمل على منع فوز الشعبويين والقوميين".

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4- نتنياهو: إدارة ترامب حوّلت وعودها بدعم إسرائيل إلى أفعال

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 26 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوّلت بالفعل وعودها القوية، التي قطعتها على نفسها بدعم إسرائيل، إلى أفعال ملموسة.

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5- الرئيس الرواندي: إسرائيل تتمتع بحق الوجود

الرئيس الرواندي بول كاغامي - أرشيفية

ألقى الرئيس الرواندي بول كاغامي خطابا أمام "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (ايباك) ليصبح بذلك أول رئيس إفريقي يتحدث أمام أكبر منظمة مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وأضاف أن إسرائيل تتمتع بحق الوجود والازدهار كعضو كامل العضوية في الأسرة الدولية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمثل مساسًا بحقوق شعب آخر.

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6- نائب الرئيس اليمني: خبراء إيرانيون يديرون ''معركة الحديدة''

الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني - أرشيفية

أكد الفريق علي محسن الأحمر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن صنعاء تحتضن 150 خبيرا عسكريا إيرانيا وعراقيا من الحشد الشعبي ولبنانيا من حزب الله، مشيرا إلى أن أكثر من 58 خبيرا إيرانيا يديرون معركة الحديدة ويعملون على تركيب الألغام البحرية.

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7- أبو الغيط: دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (يسارًا) مع وزير الخارجية الأردني (يمينًا) في عمان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن دور الجامعة العربية لا غنى عنه في التعامل مع الأزمة السورية والجهود الجارية لتسويتها، وذلك أثناء لقائه مع ستافان دي ميستورا، المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة المعني بالأزمة في سوريا، على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب والذي عقد في إطار التحضير للقمة العربية الـ28 المقرر عقدها بالأردن في 29 مارس الجاري.

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8- الرئيس اللبناني: بقاء سوريا موحدة "ضرورة"

الرئيس اللبناني ميشيل عون (يسارًا) والرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمينًا) في بيروت في 23 مارس 2017 (أ ف ب)

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بقاء سوريا موحدة يمثل ضرورة لبلاده التي تؤيد الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

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9- نائب الرئيس الأمريكي: ترامب يدرس نقل سفارة واشنطن في إسرائيل إلى القدس بجدية

نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس في البيت الأبيض الإثنين (أ ف ب)

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الرئيس دونالد ترامب يدرس مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس بجدية بعد عقود من الأحاديث".

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10- سامح شكري: القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية

سامح شكري وزير الخارجية في البحر الميت بالأردن الإثنين (أ ف ب)

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تساند حقـوق الشعب الفلسطيني المشروعة بصورة كاملة، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالأردن.

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